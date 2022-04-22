В Госдуме РФ заговорили о признании независимости "ПМР" в Молдове
Депутат российской госдумы Виктор Водолацкий допустил признание Россией независимости "Приднестровской Молдавской республики"
Об этом сообщает издание URA.ru y Telegram.
"Приднестровцы – наши граждане. Они хотят того же, что желают и "ДНР" с "ЛНР," и Южная Осетия. Они понимают, что только вместе с Россией они сами, их дети и внуки могут жить дальше в безопасности и спокойном мире" , – сказал депутат.
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Он пригрозил Молдове "украинским сценарием".
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