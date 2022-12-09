МОК продлил санкции против спортсменов из России и Беларуси

Об этом говорится на странице МОК.

Эти санкции были введены в феврале в ответ на начало войны. Они включают запрет на проведение международных соревнований в России и Беларуси, а также спортсмены из этих стран не могут использовать свои флаги и гимны.

Сегодняшний саммит продлил эти санкции и принял решение отозвать олимпийские ордена у президента России и одного из вице-премьеров (его имя не приводится), а также предоставить всю возможную поддержку украинским командам и спортсменам.

Саммит учел слова президента Франции (здесь пройдет следующая Олимпиада) Эмманюэля Макрона о том, что в соревнованиях должны участвовать даже те страны, которые находятся в состоянии войны – спорт не должен быть политизирован. Но большинство делегаций с этим не согласились.

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