Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"В России может произойти стихийный процесс, который вдруг вспыхивает в одной точке и объединяет критическую массу, против которой не может быть применена сила. И это настоящая революция, не имеющая другой цели, как наказать тех, кого боялись", - отметил журналист.



Виталий Портников привел пример, что так было, когда германские войска стояли под Москвой, а большая часть партийного аппарата пыталось покинуть город. Тогда москвичи, которые являлись активом советского строя, вдруг начали их избивать и грабить. И эти партийные работники увидели, что их в Москве все ненавидят, а раньше просто боялись.



"И сегодняшняя Москва – это тоже город, в котором все ненавидят этих людей, а если только сорвет немного напряжение, или условно говоря, если не выдержат рабочие окрестности столицы, потому что имеет значение исключительно то, что будет происходить в Москве, поэтому обо всей России я вообще не говорю. Если окрестности Москвы решат, что могут идти этой массой в центр, и вдруг окажется, что московская интеллигенция, которая сейчас пишет тексты в соцсетях, будет просто убивать полицейских зонтиками, то мы увидим море крови. И это будет точка кипения", – заметил Портников.



Публицист объяснил, что Путин сейчас поставил этот котел на плиту, уже включил газ и поднес спичку. Дальше смерти, обнищания, ложь власти, самоуверенность и дерзость – это все будет скапливаться.



"А мобилизация – это разрыв социального соглашения власти и народа. Ведь идея была в том, что мы живем, а вы убивайте кого хотите, только нас не делайте соучастниками ваших преступлений. То есть мы люди маленькие и в политике не принимаем участия.

А теперь участвуете и давайте идите на фронт!

И с этого момента начинается прелюдия к третьей российской революции, которая будет страшной, это я вам сразу скажу. Будут сотни тысяч жертв, очень серьезные эксцессы, будут ситуации, когда военнослужащие - срочники из каких-то регулярных частей будут убивать офицеров и жителей тех местностей, где они будут находиться, также будут беженцы, причем в нашу сторону тоже", - добавил журналист.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации . Впоследствии на сайте Кремля появился соответствующий указ.

После объявления частичной мобилизации в РФ гражданам, состоящим на военном учете, запретили выезд за границу

24 сентября Путин подписал законы о лишении свободы за отказ участвовать в боевых действиях, за добровольную сдачу в плен, за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву

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