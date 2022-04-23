Мировая система безопасности закончилась под молчаливое согласие ООН, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью о том, что сегодня не столько с мировой безопасностью, и как ее можно восстановить
Свои мнения он высказал в интернет-газете Wall Street Journal.
"Всемирная система безопасности, которую мы ее знаем, закончилась. Россия уничтожила ее при молчаливом согласии ООН и других структур. Теперь Украина своей кровью останавливает Россию. Дайте нам тяжелое вооружение, чтобы мы могли закончить то, что допустили дипломаты", - говорит министр.
Резников подчеркнул, что РФ следует заставить пересмотреть свою политику и переосмыслить свою агрессию.
"Победа Украины является единственным результатом, который заставит Россию переосмыслить свою стратегию агрессии. Мы можем это сделать. Мы уже доказали свою храбрость. Важно построение новой архитектуры мировой безопасности, свободной от структурных дефектов прошлого", - подчеркнул министр.
- Министр обороны Алексей Резников обратился к странам-партнерам с просьбой предоставить Украине оружие дальнего действия
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