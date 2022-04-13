Дайте нам инструменты и мы завершим дело, - Резников призвал предоставить Украине оружие дальнего действия

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook.

Резников из разрушенного россиянами Гостомеля призвал партнеров действовать, чтобы происходящее сейчас в Украине не пришло в другие страны.

"Дайте нам инструменты, и мы завершим дело. Нам нужны не только санкции, но и оружие. Если это дело отложить, то то же самое будет и в Европе", - предостерег Резников.

Министр обороны уточнил, что Украине необходимо оружие дальнего действия.

"Нам необходимы реактивные системы залпового огня, танки, бронированные машины и 155 мм артиллерия, не 152 мм как в Советском Союзе", - отметил Резников.

9 апреля Алексей Резников заявил, что для того чтобы не только сдерживать российские оккупационные войска, но и выгнать их из Украины, ВСУ нуждаются в оружии дальнего действия , много современных танков и бронированных машин.

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