"Мирные предложения Китай пусть обсуждает с Украиной": Сунак призвал Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что насчет "мирных предложений" следует общаться напрямую с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом пишет " Украинская правда ", ссылаясь на своего корреспондента.
"Мы призываем Си Цзиньпина напрямую пообщаться с президентом Зеленским по любому конкретному мирному предложению, которое Китай заинтересован внести… Для Китая было бы правильно взаимодействовать непосредственно с Украиной в этом вопросе", – отметил он.
Премьер отметил, что последние действия Китая подорвали его статус нейтральной стороны, и призвал к конструктивным действиям в этом направлении. Он также отметил, что одобряет поддержку территориальной целостности Украины.
"В мирном предложении Китая были разные пункты, их поддержка территориальной целостности Украины действительно заслуживает одобрения. Но, как я уже сказал, их другие действия, другие заявления подорвали доверие к ним как к нейтральной стороне в этом вопросе", - сказал премьер.
Сунак подчеркнул, что Си Цзиньпин оказывает влияние на диктатора Путина, и призвал использовать это, "чтобы убедить его прекратить эту войну и вывести войска из Украины в качестве предпосылки для любых переговоров".
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