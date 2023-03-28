Об этом пишет " Украинская правда ", ссылаясь на своего корреспондента.

"Мы призываем Си Цзиньпина напрямую пообщаться с президентом Зеленским по любому конкретному мирному предложению, которое Китай заинтересован внести… Для Китая было бы правильно взаимодействовать непосредственно с Украиной в этом вопросе", – отметил он.

Премьер отметил, что последние действия Китая подорвали его статус нейтральной стороны, и призвал к конструктивным действиям в этом направлении. Он также отметил, что одобряет поддержку территориальной целостности Украины.

"В мирном предложении Китая были разные пункты, их поддержка территориальной целостности Украины действительно заслуживает одобрения. Но, как я уже сказал, их другие действия, другие заявления подорвали доверие к ним как к нейтральной стороне в этом вопросе", - сказал премьер.

Сунак подчеркнул, что Си Цзиньпин оказывает влияние на диктатора Путина, и призвал использовать это, "чтобы убедить его прекратить эту войну и вывести войска из Украины в качестве предпосылки для любых переговоров".