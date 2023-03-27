Об этом на пресс-конференции 27 марта сказала спикер ведомства Мао Нин.

"Пятого января прошлого года лидеры государств, имеющих ядерное оружие, выступили с общим заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну. В заявлении отмечалось, что следует избегать войн между государствами, имеющими ядерное оружие, и снижать стратегические риски", - заявила представитель МИД Китая.

Также Китай в очередной раз призвал к переговорам для "урегулирования украинского кризиса".