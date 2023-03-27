В МИД Китая прокомментировали намерение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси
В Министерстве внешних дел Китая прокомментировали намерение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Пекин не одобряет такое решение
Об этом на пресс-конференции 27 марта сказала спикер ведомства Мао Нин.
"Пятого января прошлого года лидеры государств, имеющих ядерное оружие, выступили с общим заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну. В заявлении отмечалось, что следует избегать войн между государствами, имеющими ядерное оружие, и снижать стратегические риски", - заявила представитель МИД Китая.
Также Китай в очередной раз призвал к переговорам для "урегулирования украинского кризиса".
- Россияне строят в Белоруссии хранилище для тактического ядерного оружия.
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