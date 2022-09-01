Об этом сообщает Reuters.

В 54-страничном заявлении прокуратура изложила свои доказательства препятствования правосудию, впервые публично утверждая, что помощники Трампа в июне ложно засвидетельствовали, что бывший президент вернул все государственные документы, которые он хранил в своем доме после того, как покинул Белый дом в январе 2021 года.

Также было обнаружено, что юристы Трампа "явно запретили правительственному персоналу открывать или смотреть внутрь любых ящиков" в складском помещении, когда агенты ФБР впервые приехали на курорт Палм-Бич Мар-а-Лаго в июне, чтобы получить записи.

"Правительство также получило доказательства того, что государственные документы, вероятно, были скрыты и изъяты из хранилища, и что, вероятно, были предприняты попытки воспрепятствовать правительственному расследованию", - говорится в представлении департамента в окружной суд США в Южном округе Флориды.

Документы Министерства юстиции поступили в преддверии судебного заседания в четверг перед окружным судьей США Эйлин Кэннон в Вест-Палм-Бич. Она взвешивает просьбу Трампа назначить "специального мастера", который проведет проверку документов, изъятых в Мар-а-Лаго 8 августа, многие из которых отмечены как секретные.

"Специальный мастер" — это независимая третья сторона, иногда назначаемая судом по деликатным делам для просмотра материалов, на которые потенциально распространяется привилегия адвокат-клиент, чтобы убедиться, что следователи не пересматривают их ненадлежащим образом.

"Специальный мастер" был предназначен, например, для обысков в домах и офисах двух бывших адвокатов Трампа: Руди Джулиани и Майкла Коэна.

В первом запросе Трампа в суд его адвокаты утверждали, что бывший президент хотел защитить материалы, подпадающие под действие правовой доктрины, известной как привилегии исполнительной власти, которая может защищать некоторые президентские сообщения.

Эксперты по праву поставили этот аргумент под вопрос, заявив, что для бывшего президента нелогично утверждать, что он хочет отстаивать исполнительные привилегии против самой исполнительной власти.

Позже команда юристов Трампа сузила свой запрос, требуя пересмотра привилегий без прямой ссылки на привилегии исполнительной власти.

Министерство юстиции во вторник заявило, что выступает против назначения "специального мастера".

Прокуратура утверждала, что Трамп не имеет статуса по этому делу, поскольку документы "не принадлежат ему".

Напомним, разведка США изучает секретные документы, изъятые в резиденции Трампа. ФБР запретило Трампу покидать США