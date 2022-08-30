Разведка США изучает секретные документы, изъятые в резиденции Трампа
Белый дом заявил, что разведывательное сообщество США рассматривает потенциальные риски национальной безопасности из-за того, что бывший президент Дональд Трамп по истечении срока полномочий забрал в свою резиденцию тайные материалы
Об этом сообщает Reuters.
Директор национальной разведки (DNI) Аврил Хейнс сообщила в письме законодателям США, что ее офис сотрудничает с министерством юстиции, чтобы "способствовать проверке секретности" документов, среди прочего - и изъятых во время обыска 8 августа в резиденции Трампа во Флориде.
"Директор и разведывательное сообщество должны предпринять соответствующие действия", — сказал журналистам спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби.
В пятницу министерство юстиции объявило, что расследует поступки Трампа, в частности вывоз записей Белого дома, поскольку считает, что он незаконно владел документами, включая сбор разведданных – одними из тщательнейших засекреченных в Америке.
В письме к законодателям, с которым ознакомилось Reuters, Хейнс сказала, что DNI "также возглавит оценку разведывательным сообществом потенциальных рисков для национальной безопасности, которые могут возникнуть в результате раскрытия соответствующих документов", включая изъятые. По ее словам, DNI не будет вмешиваться в продолжающееся уголовное расследование.
- 9 августа агенты ФБР обыскали имение Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде в рамках расследования по изъятию им секретных документов из Белого дома.
- 12 августа ФБР изъяло 11 комплектов секретных документов во время обысков у Трампа.
- 16 августа ФБР запретило Трампу покидать США.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.31Продажа 40.35
- Актуальное
- Важное