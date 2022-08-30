Разведка США изучает секретные документы, изъятые в резиденции Трампа

Об этом сообщает Reuters.

Директор национальной разведки (DNI) Аврил Хейнс сообщила в письме законодателям США, что ее офис сотрудничает с министерством юстиции, чтобы "способствовать проверке секретности" документов, среди прочего - и изъятых во время обыска 8 августа в резиденции Трампа во Флориде.

"Директор и разведывательное сообщество должны предпринять соответствующие действия", — сказал журналистам спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби.

В пятницу министерство юстиции объявило, что расследует поступки Трампа, в частности вывоз записей Белого дома, поскольку считает, что он незаконно владел документами, включая сбор разведданных – одними из тщательнейших засекреченных в Америке.

В письме к законодателям, с которым ознакомилось Reuters, Хейнс сказала, что DNI "также возглавит оценку разведывательным сообществом потенциальных рисков для национальной безопасности, которые могут возникнуть в результате раскрытия соответствующих документов", включая изъятые. По ее словам, DNI не будет вмешиваться в продолжающееся уголовное расследование.

9 августа агенты ФБР обыскали имение Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде в рамках расследования по изъятию им секретных документов из Белого дома.

12 августа ФБР изъяло 11 комплектов секретных документов во время обысков у Трампа.

16 августа ФБР запретило Трампу покидать США.

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