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Минобороны: Украина на Вильнюсском саммите получит алгоритм вступления в НАТО

10 июня, 2023 суббота
11:17
Война с Россией НАТО

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления нашего государства в Альянс

Такое мнение замминистра Министерство обороны Украины обнародовало у себя в telegram в субботу, 10 июня.

Гаврилов отметил, что на саммите в июле страны НАТО "выйдут на определенный порядок нашего вступления, которое будет зафиксировано".

В частности, он добавил, что, несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето стран-членов Альянса, он не думает, что "будут большие проблемы" с принятием решения относительно Украины.

"Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет, в определенном формате", – сказал он.

"Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина должна понимать, что после войны, скажем в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО", - добавил замминистра.

  • В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества: политический и практический, которые предложит для обсуждения. А Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил "три шага для успеха Вильнюсского саммита": "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО". Больше новостей о вступлении Украины в НАТО можно прочитать на Еспресо по этой ссылке.

Мир
Украина
НАТО
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