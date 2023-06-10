Такое мнение замминистра Министерство обороны Украины обнародовало у себя в telegram в субботу, 10 июня.

Гаврилов отметил, что на саммите в июле страны НАТО "выйдут на определенный порядок нашего вступления, которое будет зафиксировано".

В частности, он добавил, что, несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето стран-членов Альянса, он не думает, что "будут большие проблемы" с принятием решения относительно Украины.

"Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет, в определенном формате", – сказал он.

"Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина должна понимать, что после войны, скажем в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО", - добавил замминистра.