Министры финансов стран Большой семерки планируют одобрить план ограничений цен на нефть из РФ, – СМИ

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, пишет Украинская правда.

"Среди ключевых моментов, которые обсуждаются, есть цена, по которой будут установлены ограничения. Чиновники пытаются найти баланс между ограничением российских доходов и сохранением стимулов для России продавать свою нефть. По словам лиц, знакомых с планом ограничений цен, он будет касаться нефтепродуктов, таких как мазут, еще один основной российский экспорт", - говорится в новости.

Отмечается, что европейские чиновники сомневаются, что план будет оказывать серьезное влияние на цены.

Санкции ЕС по страхованию и финансовым услугам для российской нефти должны вступить в силу 5 декабря. Согласно плану ограничения цен, запрет ЕС на страхование будет отменен, что позволит западным компаниям продолжать предоставлять финансовые услуги по транспортировке и продаже нефти. Российская нефть будет поступать за пределы США и Европы по установленной цене.

Однако в G-7 сохраняются важные разногласия по этому предложению. Официальные лица имеют разные взгляды на то, сколько стран за пределами G-7 должны согласиться на ограничение цены, чтобы оно работало.

Поскольку страны G-7 сами пытаются полностью запретить импорт российской нефти, план опирается на готовность других глобальных покупателей в Африке, Азии и других странах придерживаться предложения по ограничению цены.

Европейские чиновники говорят, что ЕС до сих пор борется с проблемами по реализации плана.

Как отмечает издание, блоку не хватает централизованных санкционных полномочий, имеющихся в США, что позволяет отдельным государствам-членам поощрять страховые и банковские компании оставаться на рынке и не прекращать бизнес из-за страха нарушить правила.

Представители ЕС также говорят, что в блоке могут быть сложные дискуссии по согласованию внесения изменений в запрет страхования, такое решение должны одобрить все 27 государств-членов.

Напомним, инфляция в еврозоне достигла рекордных 9,1%

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