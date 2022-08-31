Инфляция в еврозоне достигла рекордных 9,1%
Индекс роста потребительских цен в еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%
Такие предварительные оценки Евростат обнародовал 31 августа.
Инфляция в августе будет составлять 9,1%, тогда как в июле составляла 8,9%, что также было историческим максимумом.
По категориям больше всего выросли цены на энергоносители (38,3% - что, впрочем, меньше, чем июльский показатель 39,6%), пищевые продукты, алкоголь и табак (10,6%).
Известно, что в еврозону входят Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словакия, Словения и Финляндия.
- В июле инфляция в еврозоне установила новый исторический максимум и ускорилась до 8,9%. Для укрощения высоких цен в еврозоне правительства 19 стран блока выделили миллиарды евро в поддержку домохозяйств. Тем не менее, Франция и Испания продолжили устанавливать рекорды по инфляции.
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