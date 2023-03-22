Министр иностранных дел Австрии заявил, что Россия всегда будет важной для Европы
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Россия будет всегда оставаться для Европы важной и разорвать с ней все отношения не получится
Об этом пишет Reuters .
"Думать, что России больше не будет и мы можем разойтись во всех сферах, - это заблуждение", - сказал он
Он также добавил, что Австрия ослабит связь с РФ, однако "это не может произойти мгновенно". Он подчеркнул, что Россия является крупнейшим европейским соседом и культурно она относится к Европе.
"Достоевский и Чайковский остаются частью европейской культуры, нравится нам это или нет. Она и дальше будет оставаться нашим крупнейшим соседом. Она будет оставаться вторым по величине ядерным государством в мире", - добавил Шалленберг.
Министр также высказался в защиту Raiffeisen Bank International, все еще сотрудничающего с РФ. Он отметил, что выделять этот банк за ведение дел в России, пока множество других западных фирм делают то же, глупо.
"Давайте на чистоту - 91% западных компаний все еще находятся в России и делают то, что разумнее всего делать сейчас: ждут и ограничиваются", - сказал министр.
Отмечается, что Австрия все еще импортирует российский газ, хотя пытается сократить его покупку в ближайшие годы.
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