Райффайзен начал отключать от евро российские банки

Об этом сообщил Минфин 19 февраля.

"Другие российские банки, которым мы предоставляем корреспондентские услуги, получили указания по индивидуальному максимальному количеству платежей в долларах США и евро, которые RBI готов обработать", – пояснил представитель RBI.

Также отмечается, что ранее корсчеты, без которых невозможны валютные операции, российским банкам закрыли Citibank, JPMorgan и Deutsche Bank. Raiffeisen отключил ряд российских банков от евро в августе прошлого года.

Новая волна отключений произошла после того, как претензии к австрийской банковской группе появились у властей США.

В январе управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США начало расследование по Raiffeisen Bank и потребовало предоставить информацию об операциях "в связи с последними событиями вокруг России и Украины".

Также добавляется, что ранее OFAC запросил у банка данные о его деятельности в России, оккупированном Донбассе и других регионах Украины, а также в Сирии, в том числе о транзакциях определенных клиентов.

Европейский центробанк приветствует "любые шаги" европейских банков по выходу из РФ, говорил в начале февраля глава надзорного подразделения регулятора Андреа Энриа.

"Конечно, мы оказываем давление на банки, чтобы они активно руководили своими рисками, связанными с Россией", - объяснял он, добавляя, что "любая возможность" уйти из РФ будет "привлекательна" с регуляторной точки зрения.

В частности, отмечается, что Райффайзенбанк обслуживает 4,2 млн российских клиентов и держит в РФ активы на 28 млрд евро.