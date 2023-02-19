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Райффайзен начал отключать от евро российские банки

19 февраля, 2023 воскресенье
17:24
Экономика

Представитель Raiffeisen Bank International подтвердил, что группа сократила свою корреспондентскую сеть до пяти российских банков

Об этом сообщил Минфин 19 февраля.

"Другие российские банки, которым мы предоставляем корреспондентские услуги, получили указания по индивидуальному максимальному количеству платежей в долларах США и евро, которые RBI готов обработать", – пояснил представитель RBI.

Также отмечается, что ранее корсчеты, без которых невозможны валютные операции, российским банкам закрыли Citibank, JPMorgan и Deutsche Bank. Raiffeisen отключил ряд российских банков от евро в августе прошлого года.

Новая волна отключений произошла после того, как претензии к австрийской банковской группе появились у властей США.

В январе управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США начало расследование по Raiffeisen Bank и потребовало предоставить информацию об операциях "в связи с последними событиями вокруг России и Украины".

Также добавляется, что ранее OFAC запросил у банка данные о его деятельности в России, оккупированном Донбассе и других регионах Украины, а также в Сирии, в том числе о транзакциях определенных клиентов.

Европейский центробанк приветствует "любые шаги" европейских банков по выходу из РФ, говорил в начале февраля глава надзорного подразделения регулятора Андреа Энриа.

"Конечно, мы оказываем давление на банки, чтобы они активно руководили своими рисками, связанными с Россией", - объяснял он, добавляя, что "любая возможность" уйти из РФ будет "привлекательна" с регуляторной точки зрения.

В частности, отмечается, что Райффайзенбанк обслуживает 4,2 млн российских клиентов и держит в РФ активы на 28 млрд евро.

  • 30 января стоимость акций банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) снизилась на 6% на фоне введения Украиной санкций против лизинговой компании, принадлежащей российской дочери RBI.
  • 18 февраля сообщалось, что санкционный орган США начал проверку по Raiffeisen Bank International из-за его представительства в РФ, которое играет важную роль в экономике государства-террориста.
санкции против России
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