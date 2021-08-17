Минэнерго перечислило более 650 млн грн на выплату шахтерам долгов по зарплате
Министерство энергетики перечислило 653 млн грн для выплаты шахтерам долгов по заработной плате
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Согласно сообщению, Госказначейство по инициативе Минэнерго направило на счета угледобывающих предприятий средства в размере 653 млн грн для выплаты заработной платы шахтерам.
В пресс-службе отметили, что средства должны быть перечислены горнякам в течение 17 июня. Часть была перечислена 16 августа.
Отмечается, что из выделенных средств 224, 6 млн грн получило госпредприятие "Львовуголь", 13,9 млн грн - "Волыньуголь", 53,6 млн грн - "Лисичанскуголь", 112,9 млн грн - "Первомайсьвугилля", 23,7 млн грн - "Торецкуголь", 58,7 млн грн - "Селидовуголь", 42,9 млн грн - "Мирноградуголь", 60,8 млн грн - "Шахта им. М.С. Сургая", 40,4 млн грн - "Шахтоправление "Южнодонбасское №1", 21,4 млн грн -" Угольная компания "Краснолиманская".
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