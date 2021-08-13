Минэкономики создаст рабочую группу для повышения прозрачности и эффективности Государственной продовольственно-зерновой корпорации
Министерство экономики создаст рабочую группу для трансформации Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) в прозрачную и эффективную компанию
Об этом пресс-служба Минэкономики сообщила в Facebook.
"В Минэкономики принято решение инициировать создание рабочей группы с целью трансформации ГПЗКУ в прозрачную и эффективную компанию", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в последнее время Минэкономики осуществляло ревизию условий договоров ГПЗКУ с китайской стороной и причин их невыполнения. Речь шла об исследовании основных количественных и качественных показателей деятельности госкомпании.
"Было определено, что некачественный менеджмент компании усложняет переговоры с Китаем, негативно влияет на выполнение соответствующих договорных обязательств", - отметили в ведомстве.
Отмечается, что Минэкономики также провело ряд встреч с иностранными партнерами, в частности с чрезвычайным полномочным послом Китайской Народной Республики в Украине. Была озвучена общая обеспокоенность процессом выполнения условий кредитного договора и договора по экспорту зерна.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.86
-
EUR
Покупка 31.21Продажа 31.59
- Актуальное
- Важное