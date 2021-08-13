Минэкономики создаст рабочую группу для повышения прозрачности и эффективности Государственной продовольственно-зерновой корпорации

Об этом пресс-служба Минэкономики сообщила в Facebook.



"В Минэкономики принято решение инициировать создание рабочей группы с целью трансформации ГПЗКУ в прозрачную и эффективную компанию", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что в последнее время Минэкономики осуществляло ревизию условий договоров ГПЗКУ с китайской стороной и причин их невыполнения. Речь шла об исследовании основных количественных и качественных показателей деятельности госкомпании.



"Было определено, что некачественный менеджмент компании усложняет переговоры с Китаем, негативно влияет на выполнение соответствующих договорных обязательств", - отметили в ведомстве.



Отмечается, что Минэкономики также провело ряд встреч с иностранными партнерами, в частности с чрезвычайным полномочным послом Китайской Народной Республики в Украине. Была озвучена общая обеспокоенность процессом выполнения условий кредитного договора и договора по экспорту зерна.

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