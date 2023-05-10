"Милан" – "Интер": онлайн-трансляция полуфинала Лига чемпионов

В среду, 10 мая, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов встречаются итальянские "Милан" и "Интер". Еспресо.TV проведет текстовые онлайн игры. Начало – в 22:00.

В плей-офф "Милан" прошел английский "Тоттенхэм" (1:0, 0:0) и итальянский "Наполи" (1:0, 1:1), а "Интер" выбил португальские "Порту" (1:0, 0:0) и "Бенфику" (2:0, 3:3).

В нынешнем сезоне миланские клубы встречались в дерби трижды. В чемпионате Италии команды обменялись победами. В сентябре 2022 года "Милан" выиграл со счетом 3:2, в феврале 2023-го "Интер" взял реванш – 1:0. 18 января в матче за Суперкубок Италии "Интер" разбил самого принципиального соперника со счетом 3:0.