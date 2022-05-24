Этот "фейк украинских пропагандистов" пытаются опровергнуть в минобороны РФ.

"Какие именно элементы от бытовой техники можно использовать в самой сложной электронике корабля ВМФ, украинским пропагандистам объяснить трудно. Также не приводится ни одного конкретного случая, где для ремонта боевой единицы пришлось бы разобрать стиральную машинку. Эта новость очень напоминает вбросы про российские танки, в которых тоже якобы используется электроника от бытовой техники", – отмечают в телеграме минобороны РФ.

Далее российские военные приводят список отечественных предприятий, которые им в этом помогают, однако признают, что не способны самостоятельно справиться с обеспечением потребностей. Поэтому Россия намерена объединить усилия в производстве микроэлектроники с Белоруссией, чтобы полностью обеспечить военную и гражданскую сферу.

Как сообщалось ранее, украинская разведка рассказала, что моряки каспийской флотилии РФ отказываются выполнять боевые задания. Причина – в аварийном состоянии кораблей. Введенные против России международные санкции не позволяют полноценно обслуживать и ремонтировать навигационное и дизельное оборудование судов. Вместо оригинальных запчастей установили агрегаты от бытовой техники китайского производства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb