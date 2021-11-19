Мэтью Брайза: Накопление российских войск вблизи Украины похоже на вторжение в Грузию

Статья в FinancialTimes об Украине за 15 ноября под названием "Украина предупредила о дестабилизации на границе" - это напоминание о том, что мы до сих пор должны проходить уроки прошлых отношений с президентом России Владимиром Путиным.

Отказ российского министра иностранных дел встретиться со своими коллегами из Германии и Франции вызывает тревогу, но не является уникальным.

Летом 2008 года, когда отношения между Грузией и Россией были очень напряженными, а российские войска проводили масштабные учения у грузинской границы, мой российский визави сообщил, что ни он, ни его коллеги не смогут встретиться с представителями Германии, Франции, Великобритании или же со мной. Это подорвало инициированный в ООН переговорный процесс, который должен был бы ослабить напряжение между обеими странами. Возглавляли этот процесс мы.

Таким образом, Россия получила время для окончательной подготовки планов вторжения и захватила Грузию уже через несколько недель после этого.

Теперь история может повториться. Текущее дипломатическое отсутствие России совпадает с масштабным накоплением ударных войск вблизи границы с Украиной. Согласно собственной доктрине "гибридной", или "нелинейной", войны Москва одновременно с этим использует поставки природного газа для экономического давления на Украину (и на Европейский Союз). И в то же время она проводит юридическую кампанию против Киева в Верховном суде Великобритании.

Если предположения главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о том, что Россия дислоцировала почти 114 тысяч военнослужащих на севере, востоке и юге Украины, окажутся правдивыми, то Россия может планировать повторение своего вторжения в Грузию 2008 года. Но на этот раз вторжение будет в Украину, где в результате конфликта уже погибли 14 тысяч украинцев.

Полномасштабная война с Россией будет иметь трагические последствия не только для Украины. Она также создаст самый опасный кризис для восточных членов НАТО, соседей Украины, со времени их вступления в альянс два десятилетия назад.

И даже если Москва стягивает войска только для того, чтобы получить рычаги влияния на Киев, уступки со стороны Запада угрожают тем, что российская угроза может оказаться на восточном фланге НАТО.

Теоретически это может поставить НАТО перед ужасным выбором: придерживаться своего коллективного обязательства по безопасности перед своими самыми восточными союзниками или воевать с Россией.



Financial Times



Перевод: Юрий Физер