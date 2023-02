Об этом сообщила журналистка, историк искусства Оксана Семеник, которая долгое время писала письма в музей по этому поводу.

"Наконец-то Metropolitan прочитал сто моих писем, услышал нас, и танцовщицы Дега в украинском наряде стали не russian dancers, как это было еще буквально несколько дней назад (!), а Dancers in Ukrainian Dress", - написала она на своей facebook-странице.

Также о том, что музеи мира переименовывают эту известную картину, сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

В Минкульте также упомянули музей Метрополитен и добавили, что ранее Национальная Лондонская галерея отозвалась на призывы украинских представителей искусства исправить названия картин Дега и переименовала картину еще в середине марта 2022 года.

"Музей Гетти в Лос-Анджелесе не изменил название, но весной 2022 года после полномасштабного российского вторжения в Украину в ответ на многочисленные обращения представителей украинского культурного сообщества добавил пояснение к картине", – говорится в сообщении МКИП.

Как добавила Оксана Семеник, Метрополитен также признал украинским художника Архипа Куинджи, родившегося в Мариуполе.

"Там также убрали позорное упоминание о том, что "artist celebrating both in russia and Ukraine". И наконец добавили, кто разрушил музей в Мариуполе, – россияне. Напомню, что эта работа в постоянной экспозиции и об этом читают тысячи, а то и десятки тысяч людей", – написала она.