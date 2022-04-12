Медведчуку, чтобы выжить, нужно спрятаться в украинской тюрьме, потому что в РФ его обязательно ликвидируют, - Подоляк

Об этом он написал в Twitter.



"Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно лгал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны" , – написал Подоляк.

Вечером 12 апреля появилась информация, что Служба безопасности Украины поймала лидера пророссийской партии ОПЗЖ и кума Путина – Виктора Медведчука