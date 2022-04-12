Медведчуку, чтобы выжить, нужно спрятаться в украинской тюрьме, потому что в РФ его обязательно ликвидируют, - Подоляк
Советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на задержание пророссийского политика Виктора Медвечука, сказав, что самое безопасное место для него сейчас – это украинская тюрьма
Об этом он написал в Twitter.
"Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно лгал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны" , – написал Подоляк.
- Вечером 12 апреля появилась информация, что Служба безопасности Украины поймала лидера пророссийской партии ОПЗЖ и кума Путина – Виктора Медведчука
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