СБУ задержала Медведчука

Об этом сообщил Владимир Зеленский

"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже. Слава Украине", - написал президент.

Впоследствии появилось сообщение о задержании Медведчука в телеграм-канале СБУ.

"Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на государство-агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже надеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это убежать от наказания? Отнюдь! Оковы ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты! Пророссийские предатели и агенты спецслужб РФ, запомните: у ваших преступлений нет никакого срока давности.

Глава СБУ Иван Баканов поблагодарил всех сотрудников СБУ, в частности контрразведчиков и следователей, которые доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука.

"Ни один предатель не избежит наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе", - отметил Баканов.

Напомним, 27 февраля стало известно, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста, где находился в пределах двух уголовных дел – добычи нефти и газа в Черном море и содействии деятельности террористической организации через поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

18 марта суд разрешил его арестовать.

У правоохранителей было несколько версий о местонахождении Медведчука

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