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Главная война с Россией Медведчуку будет изменена мера пресечения, – Венедиктова

Медведчуку будет изменена мера пресечения, – Венедиктова

16 апреля, 2022 суббота
05:11
война с Россией

Мера предосторожности для пророссийского политика Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене, будет изменена

Об этом в эфире телемарафона сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"То, что Медведчук сбежал, означает, что теперь у него однозначно должно измениться мера пресечения. И если тогда были какие-то возможности домашнего ареста, находили суды, то на сегодняшний день уже понятно, что здесь должно быть содержание под стражей. Поэтому после такого обнаружения господина Медведчука он однозначно должен находиться теперь под стражей и ожидать рассмотрения суда. А дальше мы будем смотреть, что будет происходить непосредственно в процессе", - заявила Венедиктова.

Она отметила, что побег из-под ареста не будет дополнительно квалифицироваться и будет использован прокурорами исключительно для изменения меры пресечения. Также генпрокурор напомнила, что первоначально обвинение требовало для Медведчука заключение под стражу с возможностью внесения залога в 1 млрд. грн., однако суд избрал домашний арест.

"Если будут другие возможности рассмотрения – посмотрим, но нарезе говорится о том, что мы меняем однозначно меру пресечения", - подчеркнула генпрокурор.

Венедиктова также напомнила, что Медведчук - фигурант в двух уголовных производствах.

"Вы помните, что у нас в отношении Медведчука есть два дела. В первом деле уже следствие у нас закончено, причем там очень "хорошие" статьи. Мы в начале мая прошлого года предоставили подозрение в государственной измене, и как раз 438-е – это военное преступление... Второе производство мы еще расследуем, там мы посмотрим, до каких результатов мы пришли", - уточнила Венедиктова

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Виктор Медведчук
Ирина Венедиктова
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