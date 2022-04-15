Гражданство Медведчука не препятствует его обмену, - Венедиктова
Генпрокурор Украины считает, что украинское гражданство кума Владимира Путина не будет препятствием для его обмена на украинских пленных
Об этом Ирина Венедиктова заявила в эфире телемарафона единственных новостей.
"Если гражданин Украины дает согласие на такой обмен, то такой обмен абсолютно возможен, - сказала она. - Давайте посмотрим, как оно будет двигаться. Захотят ли россияне себе Медведчука или захочет Медведчук на такой обмен. Теоретически мы думаем, что захочет. А дальше уже будем смотреть техническую сторону этого процесса"
На вопрос, нужно ли Медведчука сначала осудить в Украине, а потом обменивать, Венедиктова заявила: "Здесь есть технические особенности. Я думаю, что как раз наоборот".
В то же время она заявила, что Медведчуку после его побега изменят меру пресечения на содержание под стражей.
"То, что Медведчук сбежал, означает, что теперь у него однозначно должна измениться мера пресечения. Если раньше были какие-то возможности домашнего ареста, то сегодня понятно, что здесь должно быть содержание под стражей", - сказала она.
- Напомним, 27 февраля стало известно, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста, где находился в рамках двух уголовных дел – добычи нефти и газа в Черном море и содействии деятельности террористической организации через поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
- 18 марта суд разрешил его арестовать.
- 12 апреля СБУ задержала Медведчука.
- Зеленский предложил РФ обменять Медведчука на украинских военных.
- В МВД отреагировали на предложение Зеленского по обмену задержанного Медведчука.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.83
Покупка 29.83Продажа 31.12
-
EUR
Покупка 32.31Продажа 33.84
- Актуальное
- Важное