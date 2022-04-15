Об этом Ирина Венедиктова заявила в эфире телемарафона единственных новостей.

"Если гражданин Украины дает согласие на такой обмен, то такой обмен абсолютно возможен, - сказала она. - Давайте посмотрим, как оно будет двигаться. Захотят ли россияне себе Медведчука или захочет Медведчук на такой обмен. Теоретически мы думаем, что захочет. А дальше уже будем смотреть техническую сторону этого процесса"

На вопрос, нужно ли Медведчука сначала осудить в Украине, а потом обменивать, Венедиктова заявила: "Здесь есть технические особенности. Я думаю, что как раз наоборот".



В то же время она заявила, что Медведчуку после его побега изменят меру пресечения на содержание под стражей.

"То, что Медведчук сбежал, означает, что теперь у него однозначно должна измениться мера пресечения. Если раньше были какие-то возможности домашнего ареста, то сегодня понятно, что здесь должно быть содержание под стражей", - сказала она.

Напомним, 27 февраля стало известно, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста, где находился в рамках двух уголовных дел – добычи нефти и газа в Черном море и содействии деятельности террористической организации через поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

18 марта суд разрешил его арестовать.

12 апреля СБУ задержала Медведчука.

Зеленский предложил РФ обменять Медведчука на украинских военных.

В МВД отреагировали на предложение Зеленского по обмену задержанного Медведчука.

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