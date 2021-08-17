Mastercard с 2029 года откажется от магнитной полоски на карточках

Об этом говорится в корпоративном блоге MasterCard.



Согласно сообщению, с 2029 года новые кредитные или дебетовые карты MasterCard будут выпускаться без магнитной полоски. В частности, с 2024-го они исчезнут с платежных карт в Европе, а с 2027-го - в США. Компания планирует постепенный переход к использованию более безопасной системы бесконтактной оплаты PayPass.



По данным MasterCard, 81% американцев сообщили, что им было бы комфортно с картой без магнитной полоски, а 92% - продолжили бы пользоваться карточками, если бы магнитная лента больше не использовалась. При этом транзакции с использованием чипов, а не магнитных полосок составляют 86% от всех переводов.

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