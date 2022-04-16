Пентагон подтвердил, что по крейсеру "Москва" ударили украинскими "Нептунами" - Washington Post

Об этом сообщила американская газета Washington Post, ссылаясь на информацию высокопоставленного представителя оборонного ведомства США.



Подтверждение последовало после различных сообщений о причине затопления крейсера – украинская сторона заявила об успешной атаке на флагманское судно Черноморского флота России, а российские официальные лица заявили, что корабль подвергся пожару.



Издание отмечает, что Минобороны России предупредило, что ужесточит атаки на украинскую столицу. И на следующий день после затопления "Москвы" российские оккупанты снова атаковали Киевщину. По территории области войска страны-агрессора нанесли три ракетных удара.

Напомним, флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами "Нептун".

В Министерстве обороны России подтвердили , что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения.

Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец отметил , что, по его данным, в Севастополе паника, из крейсера "Москва" эвакуировали личный состав, есть информация о нескольких сотнях погибших российских военнослужащих, а корабль не поддается восстановлению.

В ОК "Юг" сообщили, что крейсер получил существенные повреждения и начал тонуть после мощного взрыва боезапаса.

Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер утонул .

Сегодня советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил , что вместе с частью экипажа был ликвидирован командир корабля Антон Куприн.

А российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил , что из-за уничтожения крейсера "Москва" погибли 450 членов экипажа из 510, арестован командующий Черноморским флотом РФ.

Эксперты указали место, где украинские ракеты попали в крейсер "Москва"