Пентагон подтвердил, что по крейсеру "Москва" ударили украинскими "Нептунами" - Washington Post
В Пентагоне подтвердили, что украинские ракеты поразили российский военный корабль "Москва" перед тем, как он затонул
Об этом сообщила американская газета Washington Post, ссылаясь на информацию высокопоставленного представителя оборонного ведомства США.
Подтверждение последовало после различных сообщений о причине затопления крейсера – украинская сторона заявила об успешной атаке на флагманское судно Черноморского флота России, а российские официальные лица заявили, что корабль подвергся пожару.
Издание отмечает, что Минобороны России предупредило, что ужесточит атаки на украинскую столицу. И на следующий день после затопления "Москвы" российские оккупанты снова атаковали Киевщину. По территории области войска страны-агрессора нанесли три ракетных удара.
- Напомним, флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами "Нептун".
- В Министерстве обороны России подтвердили , что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения.
- Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец отметил , что, по его данным, в Севастополе паника, из крейсера "Москва" эвакуировали личный состав, есть информация о нескольких сотнях погибших российских военнослужащих, а корабль не поддается восстановлению.
- В ОК "Юг" сообщили, что крейсер получил существенные повреждения и начал тонуть после мощного взрыва боезапаса.
- Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер утонул .
- Сегодня советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил , что вместе с частью экипажа был ликвидирован командир корабля Антон Куприн.
- А российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил , что из-за уничтожения крейсера "Москва" погибли 450 членов экипажа из 510, арестован командующий Черноморским флотом РФ.
- Эксперты указали место, где украинские ракеты попали в крейсер "Москва"
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