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Mars Express показал ключ к водному прошлому Марса

1 сентября, 2022 четверг
04:21

Ученые из миссии Mars Express опубликовали серию снимков равнины Холден, по мнению планетологов, в далеком прошлом этот регион играл ключевую роль в функционировании гидросферы Красной планеты

Об этом рассказывает universemagazine со ссылкой на esa.int.

Сообщается, что равнина Холдена является древним ударным кратером. Он является частью системы каналов под названием Узбой-Ледон-Морава. Миллиарды лет назад она собирала до 9% воды, текущей марсианской поверхностью.

Созданная специалистами ESA карта демонстрирует, как эта система выглядела в прошлом. Вода, стекавшая в равнину Аргир, поступала в долину Узбой, по которой попадала в равнину Холден. Далее она направлялась по долинам к равнине Ледон и дальше на север планеты.

На карте можно увидеть долины Маринера — гигантскую систему разломов, чья суммарная длина составляет примерно четверть длины круга Марса.

Снимки Mars Express демонстрируют, как равнина Холден смотрится сейчас. На одном из изображений показана ее южная часть. Мы можем увидеть стенки котловины, которые спускаются примерно на 1500 метров ниже уровня окружающей поверхности, и находящийся на ее дне кратер.

На втором изображении показано место, через которое вода из равнины Холден впадала в долину Ледон. Характерные бугорки образовались при таянии водяного льда под поверхностью Марса.

Часть равнины Холдена занята одноименным 140-километровым кратером. Выброшенный при его образовании материал заполнил часть региона. По мнению ученых, эта ударная формация образовалась уже после того, как Марс превратился в привычный нам пустынный мир. Это указывает отсутствие на дне следов, оставленных потоками воды.

Но, несмотря на это обстоятельство, равнина Холдена все равно представляет значительный научный интерес. Ее изучение позволяет заглянуть в прошлое планеты и лучше понять, как она была миллиарды лет назад. А если на Марсе когда-то была жизнь, его следы все еще могут храниться в древних осадочных отложениях этого региона.

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