"Манчестер Сити" – "Реал": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
В среду, 17 мая, в ответном полуфинале Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" принимает испанский "Реал". Еспресо проведет текстовый онлайн матча. Начало – в 22:00
В первом матче в Мадриде "Реал" и "Ман Сити" сыграли вничью 1:1.
В плей-офф мадридцы прошли английские "Ливерпуль" (5:2, 1:0) и "Челси" (2:0, 2:0), а "Манчестер Сити" выбил немецкие "Лейпциг" (7:0, 1: 1) и "Баварию" (3:0, 1:1).
В решающем матче победитель встретится 10 июня в Стамбуле с прошедшим "Милан" итальянским "Интером".
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