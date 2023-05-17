В среду, 17 мая, в ответном полуфинале Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" принимает испанский "Реал". Еспресо проведет текстовый онлайн матча. Начало – в 22:00

В первом матче в Мадриде "Реал" и "Ман Сити" сыграли вничью 1:1.

В плей-офф мадридцы прошли английские "Ливерпуль" (5:2, 1:0) и "Челси" (2:0, 2:0), а "Манчестер Сити" выбил немецкие "Лейпциг" (7:0, 1: 1) и "Баварию" (3:0, 1:1).

В решающем матче победитель встретится 10 июня в Стамбуле с прошедшим "Милан" итальянским "Интером".