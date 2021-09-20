"Манчестер Сити" объявил о травме Зинченко
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, что Александр Зинченко травмирован
Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".
Гвардиола не рассказывает о сроках восстановления Зинченко, но известно, что из-за этой травмы украинец пропустил матч против "Саутгемптона".
"Будут играть совсем молодые футболисты, альтернативы нет. Зинченко травмирован и не готов играть. Травмы получили Родри, Стоунз, Ляпорт и Гюндоган. Дам отдохнуть Диашу и Канселу. Так что сыграет молодежь", - рассказал Хосеп Гваридола.
В этом сезоне 24-летний украинец сыграл 3 матча, результативными действиями не отличался.
- 30 августа защитник Рубен Диаш продлил контракт с "Манчестер Сити".
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