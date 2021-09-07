"Манчестер Сити" нашел для Зинченко звездного конкурента
Английский "Манчестер Сити" активно интересуется защитником итальянского "Милана" Тео Эрнандесом
Об этом сообщает Calciomercato.
Руководство "Манчестер Сити" намерено усилить позицию левого защитника в следующее трансферное окно. Главным кандидатом на эту роль является звезда "Милана" Тео Эрнандес.
Финансовых условий потенциальной сделки пока нет, до конкретных предложений еще не дошло, но известно, что в услугах Тео заинтересован французский ПСЖ.
Контракт Тео Эрнандеса с "Миланом" рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро. На счету француза 45 матчей, 8 голов и 8 ассистов в прошлом сезоне.
В прошлом сезоне 24-летний украинец сыграл 32 матча и отдал 2 ассиста. В одной встрече его использовали как центрального хавбека, остальные матчи он провел в защите.
- 28 августа в 3-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" победил "Арсенал" со счетом 5:0.
- 30 августа защитник Рубен Диаш продлил контракт с "Манчестер Сити".
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