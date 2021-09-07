"Манчестер Сити" нашел для Зинченко звездного конкурента

Об этом сообщает Calciomercato.



Руководство "Манчестер Сити" намерено усилить позицию левого защитника в следующее трансферное окно. Главным кандидатом на эту роль является звезда "Милана" Тео Эрнандес.



Финансовых условий потенциальной сделки пока нет, до конкретных предложений еще не дошло, но известно, что в услугах Тео заинтересован французский ПСЖ.



Контракт Тео Эрнандеса с "Миланом" рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро. На счету француза 45 матчей, 8 голов и 8 ассистов в прошлом сезоне.



В прошлом сезоне 24-летний украинец сыграл 32 матча и отдал 2 ассиста. В одной встрече его использовали как центрального хавбека, остальные матчи он провел в защите.

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