"Ман Сити" продлил контракт с лучшим игроком АПЛ 6 лет
Защитник Рубен Диаш продлил контракт с "Манчестер Сити"
Об этом сообщает официальный сайт " Манчестер Сити ".
Рубен Диаш подписал новый контракт с "Манчестер Сити" до лета 2027. Финансовые условия нового соглашения 24-летнего португальца не сообщаются.
Португалец перешел в "Сити" в сентябре прошлого года из "Бенфики" за 68 млн евро. В дебютном сезоне в Англии центрбэк помог клубу из Манчестера выиграть АПЛ и дойти до финала Лиги чемпионов.
АПЛ признала Рубена Диаса лучшим футболистом прошлого сезона
- 28 августа в 3-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" победил "Арсенал" со счетом 5: 0.
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