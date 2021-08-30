"Ман Сити" продлил контракт с лучшим игроком АПЛ 6 лет

Об этом сообщает официальный сайт " Манчестер Сити ".



Рубен Диаш подписал новый контракт с "Манчестер Сити" до лета 2027. Финансовые условия нового соглашения 24-летнего португальца не сообщаются.



Португалец перешел в "Сити" в сентябре прошлого года из "Бенфики" за 68 млн евро. В дебютном сезоне в Англии центрбэк помог клубу из Манчестера выиграть АПЛ и дойти до финала Лиги чемпионов.



АПЛ признала Рубена Диаса лучшим футболистом прошлого сезона

28 августа в 3-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" победил "Арсенал" со счетом 5: 0.