Мальта – Украина: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024
Во вторник, 17 октября, сборная Украины сыграет против Мальты в 8-м туре отборочного раунда Евро-2024
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры считают, что наша национальная команда является несомненным фаворитом, коэффициент на победу Украины – 1,24. Возможный выигрыш Мальты оценивается в 17,00. Ничью – 6,35.
Трансляция матча Мальта – Украина 17 октября
Матч Мальта – Украина состоится 17 октября в Та-Киле и начнется в 21:45. Трансляция матча Мальта – Украина будет доступна в эфире региональных телеканалов Суспильне и на медиасервисе MEGOGO.
Турнирная таблица группы сборной Украины после 7-го тура отбора Евро-2024
В 7 туре отбора на Евро-2024 Украина победила Северную Македонию со счетом 2:0, набрала 10 очков и занимает второе-третье место в группе C. Македонцы с 7 пунктами идут четвертыми.
Лидирует Англия, имеющая 13 баллов. Италия вторая-третья с 10 очками. Мальта не набрала ни одного пункта. Италия и Англия имеют по одному матчу в запасе.
Следующий матч команда Реброва сыграет 17 октября в гостях против Мальты.
В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.
Фото: flashscore
Сборная Украины по отбору Евро-2024
Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 в Лондоне против Англии. Под руководством и. о. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.
На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2.
14 октября Украина победила Северную Македонию со счётом 2:0.
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