Мальта – Украина: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры считают, что наша национальная команда является несомненным фаворитом, коэффициент на победу Украины – 1,24. Возможный выигрыш Мальты оценивается в 17,00. Ничью – 6,35.

Трансляция матча Мальта – Украина 17 октября

Матч Мальта – Украина состоится 17 октября в Та-Киле и начнется в 21:45. Трансляция матча Мальта – Украина будет доступна в эфире региональных телеканалов Суспильне и на медиасервисе MEGOGO.

Турнирная таблица группы сборной Украины после 7-го тура отбора Евро-2024

В 7 туре отбора на Евро-2024 Украина победила Северную Македонию со счетом 2:0, набрала 10 очков и занимает второе-третье место в группе C. Македонцы с 7 пунктами идут четвертыми.

Лидирует Англия, имеющая 13 баллов. Италия вторая-третья с 10 очками. Мальта не набрала ни одного пункта. Италия и Англия имеют по одному матчу в запасе.

Следующий матч команда Реброва сыграет 17 октября в гостях против Мальты.

В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.

Фото: flashscore

Сборная Украины по отбору Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 в Лондоне против Англии. Под руководством и. о. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.