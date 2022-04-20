Люди не пострадали, но есть разрушение коммуникаций: мэр Зеленодольска сообщил об обстрелах города рашистами

Об этом сообщил городской голова Зеленодольска Дмитрий Невеселый.



"Люди не пострадали. Слава Богу! После обстрелов есть разрушение коммуникаций. Из-за этого отсутствует электроснабжение и водоснабжение. Утром начнем работы по восстановлению. Сохраняйте спокойствие. Будьте рядом с безопасными местами, чтобы в случае необходимости перейти сразу. Берегите себя! Все будет хорошо! Мы! вместе!", - написал Невеселый.

На Днепропетровщине обезвредили почти 2 тыс. боеприпасов из кассетных снарядов кафиров, больше всего таких обстрелов зафиксировано в Криворожском районе