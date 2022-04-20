Люди не пострадали, но есть разрушение коммуникаций: мэр Зеленодольска сообщил об обстрелах города рашистами
Город Зеленодольск, расположенный на Днепропетровщине, подвергся обстрелам со стороны российских оккупационных войск
Об этом сообщил городской голова Зеленодольска Дмитрий Невеселый.
"Люди не пострадали. Слава Богу! После обстрелов есть разрушение коммуникаций. Из-за этого отсутствует электроснабжение и водоснабжение. Утром начнем работы по восстановлению. Сохраняйте спокойствие. Будьте рядом с безопасными местами, чтобы в случае необходимости перейти сразу. Берегите себя! Все будет хорошо! Мы! вместе!", - написал Невеселый.
- На Днепропетровщине обезвредили почти 2 тыс. боеприпасов из кассетных снарядов кафиров, больше всего таких обстрелов зафиксировано в Криворожском районе
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