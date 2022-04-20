Пиротехники на Днепропетровщине уничтожили около 2 тыс. боеприпасов, прилетевших с кассетными снарядами оккупантов, – глава ОВА
На Днепропетровщине обезвредили почти 2 тыс. боеприпасов из кассетных снарядов оккупантов, больше всего таких обстрелов зафиксировано в Криворожском районе
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграм.
"В области уже уничтожили почти 2000 боеприпасов, которые прилетели к нам с кассетными снарядами оккупантов. Работают пиротехники в двух районах - Синельниковском и Криворожском", - написал он.
От таких обстрелов больше всего пострадал Криворожский район. Там только за последние два дня уничтожено более 200 боеприпасов.
"И это при том, что обследовали всего 1,6 гектара земли", - подчеркнул Резниченко.
Специалисты продолжат работу и просят местных жителей быть осмотрительными, не трогать подозрительные предметы.
- Напомним, за сутки 19 апреля в Киевской области обезвредили 508 взрывоопасных предметов, за 16 апреля пиротехники обезвредили 495 единиц взрывоопасных предметов в области.
- Всего 19 апреля пиротехники в Украине обезвредили 1,5 тыс. взрывоопасных предметов и обследовали территорию более 500 гектаров.
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