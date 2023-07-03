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Люди из регионов вокруг ЗАЭС при желании могут эвакуироваться уже сейчас, — Верещук

3 июля, 2023 понедельник
23:04
Война с Россией

Украина уже начала эвакуацию для желающих из регионов вокруг ЗАЭС – она бесплатна и включает в себя дорогу, проживание и питание

Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала в эфире телемарафона.

"Да, у людей уже есть возможность эвакуироваться. Они могут позвонить по горячим линиям ОВА или 15 48 - к нам. Я знаю, что в пятницу звонили на горячую линию люди из Никополя, и мы сегодня организуем эвакуацию из Днепропетровской области вместе с ОВА", - сказала Верещук.

Она сообщила, что провела совещание с представителями ОВА, где обсудила план эвакуации из ближайших в ЗАЭС общин.

"На сегодняшний день Запорожская ОВА - это 23 населенных пункта, 4 территориальные общины. Мы четко понимаем, сколько там детей, сколько маломобильных, сколько людей с инвалидностью, нуждающихся в дополнительном уходе. Итак, есть понимание, что делать, есть подготовительные процессы, и мы их проходим", - заверила министерша.

Она также рассказала, что эвакуация будет происходить в Черновицкую и Львовскую области, еще в Закарпатье.

"Такая эвакуация будет полностью бесплатна. То есть это поезда, когда люди изъявят желание ехать, это питание и проживание. К примеру, Закарпатье, Черновицкая и Львовская области уже ждут, если есть такая потребность и люди чувствуют, что готовы ехать", - пояснила Верещук.

Чиновница также посоветовала выезжать сейчас, поскольку оккупанты, в случае аварии, не будут помогать гражданскому населению, а только используют его в качестве живого щита.

"Найти какие-либо возможности и уезжать. Я искренне надеюсь, что аварии не будет, но мы должны быть готовы. Наши ВСУ идут на них. И вы понимаете, что они хотят использовать наше гражданское население в качестве живого щита. Не надо им давать это делать, нужно уехать, переждать, мы деоккупируем эти территории, потом вернемся", - добавила Верещук.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил, что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Затем начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

29 июня в Украине стартовали масштабные учения на случай возможного теракта на Запорожской АЭС. Экстренные службы будут отрабатывать алгоритм действий в 4 областях.

30 июня ГУР сообщило , что кафиры постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ и процесс возвращения Украиной контроля над ЗАЭС будут продолжаться даже несмотря на ядерный шантаж россиян.

2 июля мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что часть работников Росатома и коллаборантов, подписавших с компанией контракт, уехала с ЗАЭС.

Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
Ирина Верещук
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