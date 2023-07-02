Об этом он рассказал в эфире "Украинского радио".

Он объяснил, что из города выехала часть коллаборантов, подписавших контракты с Росатомом и занимавших руководящие должности на станции. Он также отметил, что из города выехали около 100 представителей персонала ЗАЭС, которых привезли оккупанты с российских станций.

"Что касается работников атомной станции, то действительно есть информация, что часть коллаборантов, заключивших контракты с Росатомом и занимавших руководящие должности в фейковой компании от Росатома, выехали из города. Надеемся, что не на уикенд, а на постоянное местожительство. Также часть персонала Росатома, завезенная с российских атомных станций – их немного, до 100 специалистов – уехали из города в конце прошлой недели", - рассказал Орлов.

Мэр отметил, что, несмотря на то, что военные в городе усилили обыски, передвигаются они не очень активно, что может быть знаком подготовки к эвакуации из города.

"Российские военные сейчас не очень активно передвигаются в Энергодаре. А то, что усилили обыски, свидетельствует, что, возможно, готовятся к очередному жесту доброй воли, как говорят горожане. Хотя мы понимаем, что военным по приказу эвакуироваться немного времени нужно", - говорит он.

Орлов также подчеркнул, что враг с начала года хаотично минирует периметр города, возможно, готовясь к контрнаступлению ВСУ.

"Был заминирован периметр станции, заминировано все побережье Каховского водохранилища. А с начала этого года россияне начали в хаотичном режиме минировать, возможно, готовясь к контрнаступлению ВСУ, территорию по периметру города, поля сельскохозяйственного назначения. И то, что они сделали с Каховской ГЭС, довольно существенно повлияло на настроения тех специалистов, которые еще остаются в городе Энергодар", - рассказал мэр.

Он заявил, что оккупационные работники АЭС понимают, что враг будет способен на любой шаг и, по его словам, размещение грузовиков со взрывчаткой свидетельствует о том, что оккупанты готовятся к любым сценариям.

Что касается украинских работников станции, то у них не было возможности эвакуироваться из города с самого начала оккупации. Орлов рассказал, что некоторое время гражданским разрешали эвакуироваться через Крым, однако сотрудникам ЗАЭС это было недоступно. Мэр отмечает, что они фактически заложники россиян.

"У россиян были списки работников атомной станции и их не пропускали. Поэтому оставшиеся в городе 5-6 тысяч работников станции, обеспечивая ядерную и радиационную безопасность, фактически являются заложниками. На работу им ходить не дают, потому что заблокировали пропуска, если они не заключили контракт. И выехать из города у них тоже возможности нет", - добавляет городской голова.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил, что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Затем начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

29 июня в Украине стартовали масштабные учения на случай возможного теракта на Запорожской АЭС. Экстренные службы будут отрабатывать алгоритм действий в 4 областях.

30 июня ГУР сообщило , что кафиры постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ и процесс возвращения Украиной контроля над ЗАЭС будут продолжаться даже несмотря на ядерный шантаж россиян.