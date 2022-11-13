Луческу собирается закончить карьеру: друг тренера "Динамо" назвал термины
Бывший президент бухарестского "Динамо" Константин Ангелаке заявил, что главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу готовится к окончанию карьеры
Об этом сообщает Gazeta Sporturilor .
Луческу рассказал Ангелаке, что нынешний год может стать последним в карьере румынского тренера.
"С личной точки зрения Мирча Луческу чувствует себя хорошо. А с точки зрения прогресса "Динамо" - клуб идет так, как может, в том смысле, что команда играет там, где может. В команде не может быть преемственности, легионеры ушли, у них только молодые украинцы: Он сказал мне, что, возможно, этот год будет для него последним, что ему достаточно и что ему нужно позаботиться о себе, отдохнуть... Возможно, если так и будет продолжаться (прим. - война), то зимой вряд ли, но летом он скажет Суркису: "Остановимся на этом, найдите украинца, найдите то, что вы хотите, и будем двигаться дальше", - сказал экспрезидент бухарестского "Динамо" Константин Ангелаке.
77-летний румынский тренер возглавил "Динамо" в 2020 году. В этом сезоне команда Мирчи Луческу вылетела из Лиги Европы, где набрала всего 1 балл. В УПЛ киевляне идут пятыми.
Контракт Луческу с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.
- 10 ноября в 12-м туре УПЛ киевское "Динамо" победило "Александрию".
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