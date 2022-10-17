Луческу назвал причину поражения "Динамо" от "Шахтера"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

"Шахтер" заслужил эту победу, которая произошла на фоне наших невероятных ошибок. "Шахтер" выглядел более свежим, играл на других скоростях. Мы не могли подняться на этот уровень скорости, уступали в этом компоненте сопернику. Отсутствие концентрации внимания во время стандартов позволило сопернику забить мяч и заработать пенальти", - сказал Луческу после поражения со счетом 1:3.

Он также раскритиковал действия защитника "Динамо" Ильи Забарного, удаленного с поля на 69-й минуте.

"Все эти ошибки, за которые нас наказал соперник, для меня недопустимы. Непонятно, как Забарный мог так обрабатывать мяч. Ничего опасного эпизод не предвещал, надо было сыграть просто, а он отпустил мяч. Соперник использовал свой шанс, и наш игрок был удален, после второго гола "Шахтер" контролировал ход матча, а мы спешили, суетились, к тому же остались в меньшинстве", - констатировал Луческу.

В воскресенье 16 октября во Львове "Шахтер" обыграл "Динамо" в 7-м туре чемпионата Украины по футболу

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