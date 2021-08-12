Лига Европы: "Заря" узнала соперника в плей-офф квалификации
В плей-офф раунде квалификации Лиги Европы луганская "Заря" сыграет против венского "Рапида"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Заря" свой путь в Лиге Европы начинает именно с плей-офф квалификации. Венский "Рапид" в третьем раунде квалификации прошел кипрский "Анартосис" (4:2 по сумме двух матчей).
Матчи плей-офф квалификации состоятся 19 и 28 августа. Победитель сыграет в групповом этапе турнира.
"Рапид" в этом сезоне чемпионата Австрии занимает пока шестую позицию. После 3-х туров у команды одна победа, одна ничья и одно поражение.
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