Лига Европы: "Заря" узнала соперника в плей-офф квалификации

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Заря" свой путь в Лиге Европы начинает именно с плей-офф квалификации. Венский "Рапид" в третьем раунде квалификации прошел кипрский "Анартосис" (4:2 по сумме двух матчей).



Матчи плей-офф квалификации состоятся 19 и 28 августа. Победитель сыграет в групповом этапе турнира.



"Рапид" в этом сезоне чемпионата Австрии занимает пока шестую позицию. После 3-х туров у команды одна победа, одна ничья и одно поражение.

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