Лига Европы: список команд, которые сыграют в турнире

Об этом сообщает Еспресо.TV.

С этого сезона Лига Европы пройдет в новом формате. В групповом этапе сыграют 32 команды, а не 48, как было раньше.



Победители групп выйдут сразу в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые места, сыграют в 1/16 финала с обладателями третьих мест в группах Лиги чемпионов. Клубы, занявшие третьи места в своих квартетах Лиги Европы, сыграют в Лиге конференций.



Жеребьевка группового этапа состоится 27 августа.



Впервые с сезона 2007/08 в групповом этапе Лиги Европы не сыграют украинские клубы.



Все участники группового раунда Лиги Европы

Франция: "Лион", "Марсель", "Монако"



Англия: "Лестер", "Вест Хэм"

Испания: "Реал Сосьедад", "Бетис"

Италия: "Наполи", "Лацио"

Германия: "Айнтрахт", "Байер"

Дания: "Мидтьюллан", "Брондбю"

Шотландия: "Рейнджерс", "Селтик"

Турция: "Фенербахче", "Галатасарай"

Россия: "Локомотив", "Спартак"

Австрия: "Рапид" Вена, "Штурм"

Бельгия: "Генк", "Антверпен"

Португалия: "Брага"

Нидерланды: ПСВ

Сербия: "Црвена Звезда"



Хорватия: "Динамо" Загреб

Болгария: "Лудогорец"

Венгрия: "Ференцварош"

Греция: "Олимпиакос"



Чехия: "Спарта"

Польша: "Легия"

26 августа в плей-офф-раунде квалификации Лиги Европы луганская "Заря" снова проиграла венскому "Рапиду" .

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