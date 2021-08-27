Лига Европы: список команд, которые сыграют в турнире
После завершения квалификации определились все участники группового этапа Лиги Европы 2021/22
Об этом сообщает Еспресо.TV.
С этого сезона Лига Европы пройдет в новом формате. В групповом этапе сыграют 32 команды, а не 48, как было раньше.
Победители групп выйдут сразу в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые места, сыграют в 1/16 финала с обладателями третьих мест в группах Лиги чемпионов. Клубы, занявшие третьи места в своих квартетах Лиги Европы, сыграют в Лиге конференций.
Жеребьевка группового этапа состоится 27 августа.
Впервые с сезона 2007/08 в групповом этапе Лиги Европы не сыграют украинские клубы.
Все участники группового раунда Лиги Европы
Франция: "Лион", "Марсель", "Монако"
Англия: "Лестер", "Вест Хэм"
Испания: "Реал Сосьедад", "Бетис"
Италия: "Наполи", "Лацио"
Германия: "Айнтрахт", "Байер"
Дания: "Мидтьюллан", "Брондбю"
Шотландия: "Рейнджерс", "Селтик"
Турция: "Фенербахче", "Галатасарай"
Россия: "Локомотив", "Спартак"
Австрия: "Рапид" Вена, "Штурм"
Бельгия: "Генк", "Антверпен"
Португалия: "Брага"
Нидерланды: ПСВ
Сербия: "Црвена Звезда"
Хорватия: "Динамо" Загреб
Болгария: "Лудогорец"
Венгрия: "Ференцварош"
Греция: "Олимпиакос"
Чехия: "Спарта"
Польша: "Легия"
- 26 августа в плей-офф-раунде квалификации Лиги Европы луганская "Заря" снова проиграла венскому "Рапиду" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.78
Покупка 26.78Продажа 27.02
-
EUR
Покупка 31.34Продажа 31.75
- Актуальное
- Важное