Лига Европы: результаты жеребьевки группового этапа
27 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
С этого сезона Лига Европы пройдет в новом формате. На групповом этапе сыграют 32 команды, а не 48, как было раньше.
Победители групп выйдут сразу в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые места, сыграют в 1/16 финала с обладателями третьих мест в группах Лиги чемпионов. Клубы, занявшие третьи места в своих квартетах Лиги Европы, сыграют в Лиге конференций.
Впервые с сезона 2007/08 в групповом этапе Лиги Европы не сыграют украинские клубы.
Однако украинские болельщики смогут поболеть за украинцев, выступающих в иностранных клубах. В Лиге Европы сыграет "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко, "Лудогорец" Игоря Пластуна и "Ференцварош" Александра Зубкова и Игоря Харатина.
Лига Европы
групповой этап
Группа А
1. "Лион" (Франция)
2. "Рейнджерс" (Шотландия)
3. "Спарта" (Прага, Чехия)
4. "Брондбю" (Дания)
Группа B
1. "Монако" (Франция)
2. ПСВ (Нидерланды)
3. "Реал Сосьедад" (Испания)
4. "Штурм" (Австрия)
Группа C
1. "Наполи" (Италия)
2. "Лестер" (Англия)
3. "Спартак" (Россия)
4. "Легия" (Польша)
Группа D
1. "Олимпиакос" (Греция)
2. "Айнтрахт" (Германия)
3. "Фенербахче" (Турция)
4. "Антверпен" (Бельгия)
Группа E
1. "Лацио" (Италия)
2. "Локомотив" (Россия)
3. "Марсель" (Франция)
4. "Галатасарай" (Турция)
Группа F
1. "Брага" (Португалия)
2. "Црвена Звезда" (Сербия)
3. "Лудогорец" (Болгария)
4. "Мидтьюлланн" (Дания)
Группа G
1. "Байер" (Германия)
2. "Селтик" (Шотландия)
3. "Реал Бетис" (Испания)
4. "Ференцварош" (Венгрия)
Группа H
1. "Динамо" (Загреб, Хорватия)
2. "Генк" (Бельгия)
3. "Вест Хэм" (Англия)
4. "Рапид" (Австрия)
- 26 августа во плей-офф раунде квалификации Лиги Европы луганская "Заря" снова проиграла венском "Рапида" .
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