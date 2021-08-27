Лига Европы: результаты жеребьевки группового этапа

Об этом сообщает Еспресо.TV.

С этого сезона Лига Европы пройдет в новом формате. На групповом этапе сыграют 32 команды, а не 48, как было раньше.



Победители групп выйдут сразу в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые места, сыграют в 1/16 финала с обладателями третьих мест в группах Лиги чемпионов. Клубы, занявшие третьи места в своих квартетах Лиги Европы, сыграют в Лиге конференций.



Впервые с сезона 2007/08 в групповом этапе Лиги Европы не сыграют украинские клубы.



Однако украинские болельщики смогут поболеть за украинцев, выступающих в иностранных клубах. В Лиге Европы сыграет "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко, "Лудогорец" Игоря Пластуна и "Ференцварош" Александра Зубкова и Игоря Харатина.



Лига Европы



групповой этап

Группа А



1. "Лион" (Франция)



2. "Рейнджерс" (Шотландия)



3. "Спарта" (Прага, Чехия)



4. "Брондбю" (Дания)



Группа B



1. "Монако" (Франция)



2. ПСВ (Нидерланды)



3. "Реал Сосьедад" (Испания)



4. "Штурм" (Австрия)



Группа C



1. "Наполи" (Италия)



2. "Лестер" (Англия)



3. "Спартак" (Россия)



4. "Легия" (Польша)



Группа D



1. "Олимпиакос" (Греция)



2. "Айнтрахт" (Германия)



3. "Фенербахче" (Турция)



4. "Антверпен" (Бельгия)



Группа E



1. "Лацио" (Италия)



2. "Локомотив" (Россия)



3. "Марсель" (Франция)



4. "Галатасарай" (Турция)



Группа F



1. "Брага" (Португалия)



2. "Црвена Звезда" (Сербия)



3. "Лудогорец" (Болгария)



4. "Мидтьюлланн" (Дания)



Группа G



1. "Байер" (Германия)



2. "Селтик" (Шотландия)



3. "Реал Бетис" (Испания)



4. "Ференцварош" (Венгрия)



Группа H



1. "Динамо" (Загреб, Хорватия)



2. "Генк" (Бельгия)



3. "Вест Хэм" (Англия)



4. "Рапид" (Австрия)





26 августа во плей-офф раунде квалификации Лиги Европы луганская "Заря" снова проиграла венском "Рапида" .

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