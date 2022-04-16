Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии критикует канцлера Шольца за задержки в поставках в Украину тяжелого вооружения

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление Мерц сделал во время интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Вспомнив о нынешних прениях по поставке тяжелого вооружения в Украину, Мерц заявляет, что "полностью" согласен с позицией главы МИД Анналены Бербок, что таким задержкам "больше нет оправданий".



Поэтому Мерц раскритиковал канцлера Олафа Шольца за его поведение войны между Россией и Украиной. По словам лидера христианских демократов, нынешнее поведение Шольца угрожает "сплоченности всего сообщества государств по отношению к России".

Отметим, что вицеканцлер Германии и министр экономики выразили мнение, что их страна должна оперативно доставить в Украину военную помощь