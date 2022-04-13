Германия должна оперативно доставить в Украину военную помощь, – вице-канцлер
Очередная волна российского наступления должна состояться через несколько дней, поэтому немецкое военное вооружение должно поступить оперативно
Такое мнение высказал вицеканцлер Германии и министр экономики Роберт Габек, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild .
"Не будет смысла, если мы скажем: вы получите что-то через девять месяцев. Сейчас это вооружение должно отправиться туда. Вот как мы действуем", - сказал Габек.
Украина нуждается в немецком тяжелом вооружении, таких как танки, артиллерийские орудия и системы ПВО, поскольку ожидает российского наступления в ближайшие дни.
"Мы ожидаем, что россияне атакуют в ближайшие дни. Это значит, что все, что сейчас помогает украинской армии, должно быть доставлено быстро", – отметил Габек.
При этом он также подчеркнул, что страны-поставщики "не должны полностью оголяться, то есть должны поддерживать собственную обороноспособность".
- Напомним, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости предоставления Украине тяжелого вооружения.
- 11 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия мобилизует все усилия , чтобы с помощью дезинформации сорвать поставки оружия в Украину.
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