Германия должна оперативно доставить в Украину военную помощь, – вице-канцлер

Такое мнение высказал вицеканцлер Германии и министр экономики Роберт Габек, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild .

"Не будет смысла, если мы скажем: вы получите что-то через девять месяцев. Сейчас это вооружение должно отправиться туда. Вот как мы действуем", - сказал Габек.



Украина нуждается в немецком тяжелом вооружении, таких как танки, артиллерийские орудия и системы ПВО, поскольку ожидает российского наступления в ближайшие дни.



"Мы ожидаем, что россияне атакуют в ближайшие дни. Это значит, что все, что сейчас помогает украинской армии, должно быть доставлено быстро", – отметил Габек.

При этом он также подчеркнул, что страны-поставщики "не должны полностью оголяться, то есть должны поддерживать собственную обороноспособность".

Напомним, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости предоставления Украине тяжелого вооружения.

11 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия мобилизует все усилия , чтобы с помощью дезинформации сорвать поставки оружия в Украину.

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