Лерос заявил, что нашел устройство для слежки под своим авто

Об этом он сказал в видео на YouTube.



“Утром под своим автомобилем обнаружил странную коробку черного цвета, сейчас взрывотехники работают – проверяют, что это за устройство. Скорее всего, это трекер, который отслеживает мое местонахождение, непонятно для чего”, - сказал Лерос.





Лерос поделился изображением устройства в Telegram. Лерос поделился изображением устройства в Telegram.