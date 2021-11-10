Лерос заявил, что нашел устройство для слежки под своим авто
Нардеп Гео Лерос в среду, 10 ноября, заявил, что нашел под своим автомобилем трекер для отслеживания местонахождения
Об этом он сказал в видео на YouTube.
“Утром под своим автомобилем обнаружил странную коробку черного цвета, сейчас взрывотехники работают – проверяют, что это за устройство. Скорее всего, это трекер, который отслеживает мое местонахождение, непонятно для чего”, - сказал Лерос.
- Напомним, 4 ноября 2021 года народный депутат Гео Лерос с трибуны Верховной Рады показал президенту Владимиру Зеленскому средний палец и назвал главным изменником в Украине.
- 10 ноября Комитет Верховной Рады рекомендовал отстранить Гео Лероса от пяти заседаний Рады из-за непристойного жеста президенту Владимиру Зеленскому.
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