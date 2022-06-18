Ленд-лиз для Украины заработает в конце лета или в начале осени, - Данилов

Об этом он сказал в интервью LIGA.net .

"Ленд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе - очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос - когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному. Для кого-то сутки - это как сутки, а для нас это совсем другие измерения", - отметил Данилов.

По его словам, "это может быть июль-август, возможно, сентябрь".

"Надо понимать, что мир не так велик. Все знают, что у кого в стране происходит", - добавил он.

Палата представителей в США 28 апреля завершила рассмотрение закона о ленд-лизе для Украины

Президент США Джо Байден подпишет 9 мая законопроект о введении ленд-лиза для Украины.

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