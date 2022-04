Легендарный Pink Floyd записал песню в поддержку Украины с вокалом солиста "Бумбокс"

Об этом сообщили в Pink Floyd.



Трек записали еще в прошлую среду. В нем есть и вокал лидера группы "Бумбокс" Андрея Хливнюка, которую взяли с ролика, опубликованного в Instagram. В видео музыкант на Софийской площади в Киеве с военной амуницией исполняет песню "Ой в лугу красная калина", которая считается гимном Украинских сечевых стрелков. Название нового трека взято из последней строки песни, который переводится как "Гей, гей, вставай и радуйся".



"Мы, как и многие из них, чувствуем ярость и разочарование этого подлого акта вторжения против независимой мирной демократической страны. Многие были убиты одним из крупнейших государств мира", - отметил гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор, имеющий невестку-украинку и внуков с украинским происхождением.



Гилмор рассказал, как он познакомился с Андреем Хвилюком и его группой Boombox.



"В 2015 году я сыграл спектакль в Коко в Лондоне в поддержку Белорусского свободного театра, члены которого были заключены. Также на афише были Pussy Riot и украинская группа Boombox. Они должны были сделать свой собственный сет, но у их певца были проблемы с визой, поэтому остальная группа поддержала меня на моем сете – мы играли Wish You Were Here для Андрея в ту ночь.Недавно я прочитал, что Андрей покинул американское турне с группой, вернулся в Украину и присоединился к территориальной обороне.Потом я увидел это невероятное видео в Instagram, где он стоит на площади в Киеве с этой прекрасной златоверхой церковью и поет в тишине города, где из-за войны нет транспорта и фонового шума. Это был мощный момент, который вызвал у меня желание положить его на музыку", - рассказал Дэвид Гилмор.



Во время написания музыки к треку Дэвид успел поговорить с Андреем Хвилюком, который сейчас находится в больничной койке в Киеве, где он восстанавливался после осколочного ранения из миномета. "Я проиграл ему немного песни по телефонной линии, и он дал мне свое благословение. Я надеюсь, что когда-нибудь в будущем мы сделаем что-то вместе лично", - добавил Гилмор.



Говоря о своих ожиданиях на трек, Гилмор говорит: "Я надеюсь, что он получит широкую поддержку и огласку. Мы хотим собрать средства и усилить моральный дух. Мы хотим продемонстрировать нашу поддержку Украине и таким образом показать, что большинство мира считает совершенно неправильным вторжение супердержавы в независимую демократическую страну, которой стала Украина».



В иллюстрации к треку изображен национальный цветок Украины – подсолнечник кубинского художника Йосана Леона. Обложка сингла является прямой ссылкой на женщину, которую видели по всему миру, которая давала семена подсолнечника русским солдатам и говорила им носить их в карманах, чтобы, когда они умрут, выросли подсолнухи.



Видео песни "Hey Hey Rise Up" было снято известным режиссером Мэттом Уайткроссом и снято в день записи трека.



Все вырученные средства, которые удастся собрать благодаря этой песне, будут направлены на гуманитарную помощь украинцам.



Добавим, что завтра, 8 апреля, The Weeknd, Radiohead и Билли Айлиш и многие другие известные музыканты присоединятс я в соцсетях к акции #StandUpForUkraine в поддержку украинских беженцев.