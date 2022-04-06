6 апреля удалось эвакуировать 4892 человека, - Ирина Верещук

Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



"Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье доехали 3 686 человек. Из них 1 171 человек - из Мариуполя и 2 515 человек из городов Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь и Гуляйполе. Из Запорожья сегодня выехала колонна из 1 эвакуации жителей Мелитополя и Токмака. Автобусы сейчас находятся в городе Васильевка и продолжат движение завтра утром. Также завтра из Запорожья отправятся автобусы для эвакуации людей из города Бердянск", - написала Ирина Верещук.



Также Верещук добавила, что в отношении Луганской области из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и поселка Горное эвакуировано 1206 человек.



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