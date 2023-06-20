Ледники в Гималаях могут растаять на 75% к концу века
Ученые установили, что ледники в Гималаях могут потерять до 75% своего объема к концу 2100 года из-за глобального потепления, вызвав опасные наводнения и дефицит воды для людей, проживающих в регионе горных систем Азии
Такую оценку дает в своем отчете, основанном на данных, полученных до декабря 2022 года, Международный центр интегрированного развития гор (ICIMOD), передает Reuters .
Горная система Гималаи простирается на 3500 км и проходит через территории современных Китая, Индии, Непала, Бутана и Пакистана. Команда международных ученых обнаружила, что таяние льда в регионе ускоряется. В частности, в течение 2010-х годов ледники теряли лед на 65% быстрее, чем в прошлом десятилетии.
Если температура повысится на 1,5°C, ледники по всему региону потеряют от 30% до 50% своего объема к 2100 году, говорится в отчете. При потеплении на 3°C ледники в Восточных Гималаях, включая Непал и Бутан, потеряют до 75% своего льда. При потеплении на 4°C эта цифра возрастет до 80%.
Если раньше ученые сомневались, действительно ли ледники в Гималаях тают, то после того, как США в 2019 году обнародовали спутниковые снимки ледников региона, сделанные еще в 1970 году, у них появилась научная база исследований. Также лучшему пониманию изменений способствовало развитие спутниковых технологий последних лет и активизация полевых исследований. Это помогло установить, какими будут потери до 2100 года при разных уровнях глобального потепления.
Какие будут последствия для людей
В отчете говорится, что поток воды в 12 речных бассейнах региона, вероятно, достигнет пика к середине века, после чего начнется дефицит. Это будет иметь последствия для более чем 1,6 миллиарда человек, поскольку многие высокогорные общины используют ледниковую воду и талый снег для орошения земель.
"Хотя может показаться, что у нас будет больше воды, потому что ледники тают быстрее... в большинстве своем это будет происходить в виде наводнений, а не стабильного потока", - отмечают в исследовании.
Таяние ледников также представляет опасность для общин, расположенных ниже течения. Риск возникает, когда сточные воды собираются в мелководных озерах. Тогда они переполняются и выходят из берегов, направляя поток воды вниз по горным долинам.
Кроме того, в регионе нестабильно выпадает снег и в целом его стало меньше. Это приводит к увеличению смертности яков, потому что летом они идут на более высокие пастбища и если снег выпадает слишком рано, вся территория покрывается снегом, и они не имеют травы для выпаса.
Правительства стран пытаются подготовиться к этим изменениям. В частности, Китай работает над увеличением запасов воды в стране, а Пакистан устанавливает системы раннего предупреждения о наводнениях, вызванных прорывом ледниковых озер.
- По данным ЮНЕСКО, к 2050 году треть ледников на объектах всемирного наследия может исчезнуть из-за глобального потепления. Их таяние приведет к рискованным экологическим и социальным последствиям.
- Также ученые рассказали, что Антарктида теряет ледовый покров быстрее, чем ожидалось. Они требуют усилить исследования, ведь это чревато глобальными последствиями для экосистемы и человечества.
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