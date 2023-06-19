Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

"Более 60 ученых из 14 стран мира призывают к немедленной активизации исследований, связанных с состоянием антарктического льда. Все из-за того, что площадь морского льда в Антарктиде сокращается беспрецедентно быстро. Как следствие, происходят глобальные изменения погоды и климата", - пишут в пресс-службе и подчеркивают, что под угрозой исчезновения оказываются определенные виды животных, в том числе императорские пингвины, некоторые виды тюленей и морских птиц.

В ходе совещания Научного комитета по антарктическим исследованиям (SCAR), которое состоялось одновременно с Консультативным совещанием по Договору об Антарктике, полярные ученые представили анализ данных, полученных по спутниковому наблюдению ледовых колпаков Земли.

Такое наблюдение проводится уже 44 года. За период 2007-2022 годов спутниковые исследования свидетельствуют о постоянном сокращении объема приполярного льда. А после 2016 года тенденции по уменьшению льда становятся более неконтролируемыми.

"Сейчас, в середине полярной зимы, лед должен быть самым мощным. Вместо этого полярники наблюдают беспрецедентный минимум ледового покрова. Некоторые участки Антарктиды обнажились, потеряв ледяной покров в тех местах, где раньше такого не наблюдалось. Одной из наиболее аномальных акваторий с уменьшением льда является море Беллинсгаузена", - подчеркивают ученые.

"Ледовые перемены" также коснулись акватории острова Галиндез, где находится украинская станция. Недавно в районе Вернадского температура составила +3°. В это время там должна быть суровая антарктическая зима, а ожидаемый лед вокруг острова не сформировался.

Чтобы замедлить таяние антарктического льда и уменьшить его вредное влияние на человечество, международное сообщество ученых предлагает унифицировать методы мониторинга ледового покрова. В частности, ввести понятие "существенное климатическое изменение" (Essential Climate Variables) для мониторинга морского льда, океана и атмосферы: "Это позволит четко выделять наиболее угрожающие мировой экосистеме явления. Кроме того, полярники призывают теснее сотрудничать в области моделирования климата и обмена климатическими данными".

Собирая данные одинаковыми способами и методами и производя глубокий системный анализ различных процессов земной экосистемы, правительства смогут действовать и принимать решения быстрее, добавляют в центре.