Антарктический лед тает быстрее, чем ожидалось: ученые призывают к безотлагательным действиям
Ученые рассказали, что Антарктида теряет ледовый покров быстрее, чем ожидалось. Они требуют усилить исследования, ведь это чревато глобальными последствиями для экосистемы и человечества
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.
"Более 60 ученых из 14 стран мира призывают к немедленной активизации исследований, связанных с состоянием антарктического льда. Все из-за того, что площадь морского льда в Антарктиде сокращается беспрецедентно быстро. Как следствие, происходят глобальные изменения погоды и климата", - пишут в пресс-службе и подчеркивают, что под угрозой исчезновения оказываются определенные виды животных, в том числе императорские пингвины, некоторые виды тюленей и морских птиц.
В ходе совещания Научного комитета по антарктическим исследованиям (SCAR), которое состоялось одновременно с Консультативным совещанием по Договору об Антарктике, полярные ученые представили анализ данных, полученных по спутниковому наблюдению ледовых колпаков Земли.
Такое наблюдение проводится уже 44 года. За период 2007-2022 годов спутниковые исследования свидетельствуют о постоянном сокращении объема приполярного льда. А после 2016 года тенденции по уменьшению льда становятся более неконтролируемыми.
"Сейчас, в середине полярной зимы, лед должен быть самым мощным. Вместо этого полярники наблюдают беспрецедентный минимум ледового покрова. Некоторые участки Антарктиды обнажились, потеряв ледяной покров в тех местах, где раньше такого не наблюдалось. Одной из наиболее аномальных акваторий с уменьшением льда является море Беллинсгаузена", - подчеркивают ученые.
"Ледовые перемены" также коснулись акватории острова Галиндез, где находится украинская станция. Недавно в районе Вернадского температура составила +3°. В это время там должна быть суровая антарктическая зима, а ожидаемый лед вокруг острова не сформировался.
Чтобы замедлить таяние антарктического льда и уменьшить его вредное влияние на человечество, международное сообщество ученых предлагает унифицировать методы мониторинга ледового покрова. В частности, ввести понятие "существенное климатическое изменение" (Essential Climate Variables) для мониторинга морского льда, океана и атмосферы: "Это позволит четко выделять наиболее угрожающие мировой экосистеме явления. Кроме того, полярники призывают теснее сотрудничать в области моделирования климата и обмена климатическими данными".
Собирая данные одинаковыми способами и методами и производя глубокий системный анализ различных процессов земной экосистемы, правительства смогут действовать и принимать решения быстрее, добавляют в центре.
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