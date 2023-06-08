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Квадрокоптеры и "Валькирии" от "Рошен": компания Порошенко передает в войска крупную партию беспилотников

8 июня, 2023 четверг
21:35
Новости

148 квадрокоптеров и 6 БПЛА "Валькирия", купленные на средства компании "Рошен", поступят в подразделения ВСУ

Об этом сообщил Петр Порошенко, пишет сайт партии "ЕС".

"Сейчас в Херсонской области российские варвары обстреливают лодки пострадавших, которые пытаются эвакуироваться из затопленных сел, волонтеров и спасателей. Надеюсь, мир это наконец-то видит. Мы уже готовим большую партию помощи для Херсона. Кроме этого, к нам пришли долгожданные дроны для Зброи среди них - 6 крупных птиц "Валькирий", - показал Порошенко технику.

"Спасибо "Рошен", потому что это именно их инициатива, и благодарю каждого, кто покупает их продукцию, эти дроны — это тоже ваша заслуга", – отмечает Петр Порошенко.

Как известно, в июле 2022 года Фонд Порошенко, компания "Рошен" и волонтеры купили у Эстонии 350 беспилотников Autel для подразделений ВСУ – в частности, 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual с тепловизорами и дополнительными аккумуляторами, а также 300 БПЛА Autel. Стоимость партии беспилотников превысила 700 тысяч евро.

Также 16 августа 2022 года Петр Порошенко сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров.

В настоящее время реализуется контракт на поставку более 20 комплексов (65 "птичек").

Как сообщил пятый президент во время выставки вооружений в Афинах, вскоре в ВСУ поступит новая модификация БПЛА Poseidon 10. "Он имеет вдвое больший зум камеры, имеет вдвое большие характеристики "тепла", имеет на 40 процентов большую мощность батареи. Имеет новый комплекс противодействия российской системе радиоэлектронной борьбы, новой системе коммуникаций и определений", – пояснил Петр Порошенко.

Фонд Порошенко с волонтерами также производят для аэроразведчиков мобильные пункты управления на шасси британского грузовика DAF. "Это - инновационная разработка, которую придумали технари "Справа Громад". Внутри машин есть абсолютно все, чтобы развернуться и уничтожать врага. И это то, что было нужно военным для эффективной работы - чтобы русня горела в аду", - подчеркивает Порошенко.

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